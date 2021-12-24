Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

18-летний фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат мира в соревнованиях одиночников. Первенство проходит на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

По сумме двух программ Кондратюк получил от судей 284,37 балла. В итоге ему удалось на 67 сотых балла опередить трёхкратного чемпиона России Михаила Коляду (283,70). Бронзовым призёром стал Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее Лайф сообщал, что в танцах на льду свой титул защитили Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70 балла). Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).