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Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

В тройку призёров также попали Михаил Коляда и Андрей Мозалёв.

24 декабря, 15:13

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

18-летний фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат мира в соревнованиях одиночников. Первенство проходит на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

По сумме двух программ Кондратюк получил от судей 284,37 балла. В итоге ему удалось на 67 сотых балла опередить трёхкратного чемпиона России Михаила Коляду (283,70). Бронзовым призёром стал Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее Лайф сообщал, что в танцах на льду свой титул защитили Александра Степанова и Иван Букин (223,37). Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70 балла). Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).

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По итогам чемпионата России определится состав сборной России на Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине в феврале.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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