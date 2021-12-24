Заслуженному тренеру РФ по боксу Рощенко после сокращения предложили водить автобус
Владимир Рощенко воспитал десятки мастеров спорта и уже встретился с представителями Федерации бокса России.
Владимир Рощенко. © "Плеймейкер"
Заслуженному тренеру России по боксу из Челябинска Владимиру Рощенко предлагают стать водителем автобуса после увольнения из Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что воспитавший десятки мастеров спорта 69-летний наставник попал под сокращение. Ему сообщили, что с февраля он больше не сможет заниматься с ребятами из сборной Челябинской области. На смену тренеру должны прийти более молодые специалисты. В Минспорта региона настаивают, что им нужна новая концепция подготовки спортсменов. После увольнения Рощенко предложили работать водителем автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей в месяц.
Тренер с таким положением вещей не согласился, за поддержкой приехал в Москву для встречи с представителями Федерации бокса России. Рощенко уже пообщался с главой исполнительного комитета федерации Умаром Кремлёвым, который решил финансово помочь заслуженному наставнику.
"Умар Кремлёв принял решение финансово помочь Владимиру Рощенко, вручив сертификат на один миллион рублей, и сообщил заслуженному тренеру России, что с данного момента он будет работать напрямую с Федерацией бокса России", — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса РФ.
Отметим, что тренерский стаж Рощенко составляет 50 лет, а среди его воспитанников много титулованных боксёров, в том числе чемпион мира Сергей Ковалёв, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов и чемпион России Ильфат Разяпов.
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