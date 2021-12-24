Заслуженному тренеру РФ по боксу Рощенко после сокращения предложили водить автобус

Заслуженному тренеру России по боксу из Челябинска Владимиру Рощенко предлагают стать водителем автобуса после увольнения из Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что воспитавший десятки мастеров спорта 69-летний наставник попал под сокращение. Ему сообщили, что с февраля он больше не сможет заниматься с ребятами из сборной Челябинской области. На смену тренеру должны прийти более молодые специалисты. В Минспорта региона настаивают, что им нужна новая концепция подготовки спортсменов. После увольнения Рощенко предложили работать водителем автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей в месяц.

Тренер с таким положением вещей не согласился, за поддержкой приехал в Москву для встречи с представителями Федерации бокса России. Рощенко уже пообщался с главой исполнительного комитета федерации Умаром Кремлёвым, который решил финансово помочь заслуженному наставнику.

"Умар Кремлёв принял решение финансово помочь Владимиру Рощенко, вручив сертификат на один миллион рублей, и сообщил заслуженному тренеру России, что с данного момента он будет работать напрямую с Федерацией бокса России", — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса РФ.

Отметим, что тренерский стаж Рощенко составляет 50 лет, а среди его воспитанников много титулованных боксёров, в том числе чемпион мира Сергей Ковалёв, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов и чемпион России Ильфат Разяпов.