НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заслуженному тренеру РФ по боксу Рощенко после сокращения предложили водить автобус

Владимир Рощенко воспитал десятки мастеров спорта и уже встретился с представителями Федерации бокса России.

24 декабря, 14:57
<p>Владимир Рощенко. © <a href="https://playmaker24.ru/trener-znamenitogo-boksera-kovaleva-napisal-putinu-v-chelyabinske-nad-nim-prosto-izdevayutsya-159882/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Плеймейкер"</a></p>

Владимир Рощенко. © "Плеймейкер"

Заслуженному тренеру России по боксу из Челябинска Владимиру Рощенко предлагают стать водителем автобуса после увольнения из Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что воспитавший десятки мастеров спорта 69-летний наставник попал под сокращение. Ему сообщили, что с февраля он больше не сможет заниматься с ребятами из сборной Челябинской области. На смену тренеру должны прийти более молодые специалисты. В Минспорта региона настаивают, что им нужна новая концепция подготовки спортсменов. После увольнения Рощенко предложили работать водителем автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей в месяц.

От чеха до португальца: Вспоминаем всех иностранных тренеров "Спартака" до Паоло Ваноли

От чеха до португальца: Вспоминаем всех иностранных тренеров "Спартака" до Паоло Ваноли

Тренер с таким положением вещей не согласился, за поддержкой приехал в Москву для встречи с представителями Федерации бокса России. Рощенко уже пообщался с главой исполнительного комитета федерации Умаром Кремлёвым, который решил финансово помочь заслуженному наставнику.

"Умар Кремлёв принял решение финансово помочь Владимиру Рощенко, вручив сертификат на один миллион рублей, и сообщил заслуженному тренеру России, что с данного момента он будет работать напрямую с Федерацией бокса России", — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса РФ.

Уволенному за роман с коллегой экс-главе McDonald's пришлось вернуть $105 млн

Уволенному за роман с коллегой экс-главе McDonald's пришлось вернуть $105 млн

Отметим, что тренерский стаж Рощенко составляет 50 лет, а среди его воспитанников много титулованных боксёров, в том числе чемпион мира Сергей Ковалёв, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов и чемпион России Ильфат Разяпов.

Ранее Лайф рассказывал, что замглавы МВД Украины Гогилашвили уволили после скандала у блокпоста в Донбассе. Отставки замминистра потребовал президент Незалежной. Он отметил, что ответом на требование полицейского должно быть корректное поведение вне зависимости от занимаемой должности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1