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RT показал, как "толерантно" отпраздновать Рождество

Праздновать консервативные события в наше время нужно прогрессивно, отметили авторы ролика.

24 декабря, 14:44

Фото © Pixabay

Телеканал RT представил видеоинструкцию для "правильного" празднования Рождества, следование которой позволит поддержать современные западные тенденции. Ролик опубликован на YouTube-канале.

Указывается, что реалии новых этических правил и культуры отмены праздновать подобные консервативные события требуют прогрессивности. Таким образом, предлагается изучить "толерантную методичку" и выбрать, как вы хотите отмечать Рождество. Телеканал в том числе рассказал, почему "отмена" Санта-Клауса — это нормально.

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"Мы расскажем, <...> какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорблённом оленьем комьюнити и о других "прогрессивных" западных трендах", — указывается в описании к записи.

Ранее психолог Разумовская объяснила, как встретить Новый год одиноким людям. К таким советам следует прислушиваться не только во время праздников, но и в обычной жизни.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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