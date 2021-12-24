Австралийские учёные рассчитали, как быстро Pfizer и Moderna теряют силу перед "омикроном"

Две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna оказались не в состоянии обеспечить защиту от штамма "омикрон" уже спустя шесть месяцев после второй прививки. К такому выводу пришла группа австралийских медиков, говорится в материалах ресурса bioRxiv.

В ходе исследования, проведённого Центром инфекционных заболеваний и лабораторных служб микробиологии Нового Южного Уэльса, выяснилось, что после второй дозы вакцины нейтрализующая активность антител при контакте с "омикроном" сокращалась в 30 раз по сравнению с другими штаммами. Однако после третьей (бустерной) дозы показатели снижались лишь в 14 раз, что ещё раз доказывает необходимость своевременной ревакцинации для обеспечения защиты организма от "омикрона". А вот делать прививки каждые полгода — это уже поздно, отмечается в исследовании.