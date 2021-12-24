Австралийские учёные рассчитали, как быстро Pfizer и Moderna теряют силу перед "омикроном"
Активность защитных антител организма при встрече с этим штаммом сокращалась в 30 раз по сравнению с другими вариантами коронавируса.
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Две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna оказались не в состоянии обеспечить защиту от штамма "омикрон" уже спустя шесть месяцев после второй прививки. К такому выводу пришла группа австралийских медиков, говорится в материалах ресурса bioRxiv.
В ходе исследования, проведённого Центром инфекционных заболеваний и лабораторных служб микробиологии Нового Южного Уэльса, выяснилось, что после второй дозы вакцины нейтрализующая активность антител при контакте с "омикроном" сокращалась в 30 раз по сравнению с другими штаммами. Однако после третьей (бустерной) дозы показатели снижались лишь в 14 раз, что ещё раз доказывает необходимость своевременной ревакцинации для обеспечения защиты организма от "омикрона". А вот делать прививки каждые полгода — это уже поздно, отмечается в исследовании.
"Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", — пришли к выводу специалисты.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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