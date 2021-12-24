Член ОНК Хуруджи объяснил, почему заморозившую детей мать в тюрьме ждёт "особое отношение"
По словам общественника, к женщинам, совершившим подобные преступления, в заключении относятся почти так же, "как к мужчинам-педофилам".
Мать, бросившая детей на морозе © SHOT
Мать из Саратовской области, которая пыталась задушить сына и дочь, а затем вынесла их на мороз без верхней одежды, в тюрьме ждут сложности. Таких преступниц другие заключённые встречают тяжело. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
"К женщинам, которые бросают детей, издеваются над ними или являются детоубийцами так называемыми, к ним отношение особое, как к мужчинам-педофилам. Поэтому, когда попадает в тюрьму такой человек, с ним возникают сложности. Нужен дополнительный контроль для того, чтобы человек просто там выжил", — отметил общественник.
Хуруджи подчеркнул, что такое происходит из-за того, что у большинства женщин в местах лишения свободы обострён материнский инстинкт, так как у них нет возможности реализовать такую любовь. И когда появляется человек, который поступил ужасно по отношению к детям, относятся к нему крайне негативно.
Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Позже была задержана мать детей, она призналась, что пыталась задушить сына и дочь шарфом, а затем вынесла их на улицу. Следователи возбудили в отношении неё уголовное дело. Сегодня, 24 декабря, женщину арестовали. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малышей и убийстве одного из них с особой жестокостью.
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