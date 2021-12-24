Член ОНК Хуруджи объяснил, почему заморозившую детей мать в тюрьме ждёт "особое отношение"

Мать из Саратовской области, которая пыталась задушить сына и дочь, а затем вынесла их на мороз без верхней одежды, в тюрьме ждут сложности. Таких преступниц другие заключённые встречают тяжело. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"К женщинам, которые бросают детей, издеваются над ними или являются детоубийцами так называемыми, к ним отношение особое, как к мужчинам-педофилам. Поэтому, когда попадает в тюрьму такой человек, с ним возникают сложности. Нужен дополнительный контроль для того, чтобы человек просто там выжил", — отметил общественник.