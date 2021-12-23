Психолог Хныкина назвала возможные мотивы матери, бросившей детей замерзать в овраге

Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей выгнала их на улицу, потому что, вероятно, её психика не выдержала. Как отметила семейный психолог Анна Хныкина в беседе с Лайфом, женщина не справилась с родительской ответственностью.

"С матерями это бывает в случаях, когда психика не выдерживает и крайняя степень отчаяния. Не справилась с тем, что она мама. Устала от груза ответственности. Не выросла — не взрослый человек. Бывает, что выросла до 43 лет, но в голове ничего не произошло в связи с этим. Детей завела, но не выросла", — рассказала собеседница Лайфа.

Психолог предположила, что женщина могла и не хотеть детей. Так, есть те, кто становится матерью случайно, а есть те, кто "по большому желанию, но не понимает ответственности". Также Хныкина считает, что женщина не очень настроена выстраивать долгие отношения, поскольку у неё за всю жизнь было трое мужей, и, возможно, на этом список не закончился бы.

"Когда она говорит: "Я не видела будущего" — она говорит о своём психическом состоянии. Она в принципе будущего не видела, а дети, видимо, ей всё отягощали", — отметила психолог.

Помимо того, данная ситуация отражает жестокость при инстинктивном процессе — "когда у человека мозги отказывают, а инстинкты работают". То есть женщина была охвачена "внутренним безумием". Хныкина отметила, что, когда родители бьют детей из-за несделанных уроков, это является жестокостью.

"У родителей в такой момент отказывает мозг, потому что им стыдно, что ребёнок не понимает. Есть ситуации, когда охватывает бешенство и голова не работает — только инстинкт. В частности, речь идёт о психозе в такие моменты", — объяснила специалист.

Хотя и степень психоза бывает разная. Например, здоровых людей "накрывает и отпускает". Подобные случаи — не редкость у всех, но степень психоза "коррелирует с психическим здоровьем". Когда не очень зрелая женщина ставит в приоритет слияние с мужчиной, бывает такое, что она убивает или выбрасывает детей, добавила психолог. Такие ситуации говорят о безумии и отчаянии. И получается, что дети женщине не нужны. "Когда чувствуешь безвозвратное, начинаешь рушить, что есть, потому что оно не нужно", — заключила Хныкина.