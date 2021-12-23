Психолог Хныкина назвала возможные мотивы матери, бросившей детей замерзать в овраге
Когда не очень зрелая женщина ставит в приоритет слияние с мужчиной, бывает такое, что выбрасывает малышей и даже убивает, отметила эксперт.
Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей. Фото © t.me / shot_shot
Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей выгнала их на улицу, потому что, вероятно, её психика не выдержала. Как отметила семейный психолог Анна Хныкина в беседе с Лайфом, женщина не справилась с родительской ответственностью.
"С матерями это бывает в случаях, когда психика не выдерживает и крайняя степень отчаяния. Не справилась с тем, что она мама. Устала от груза ответственности. Не выросла — не взрослый человек. Бывает, что выросла до 43 лет, но в голове ничего не произошло в связи с этим. Детей завела, но не выросла", — рассказала собеседница Лайфа.
Психолог предположила, что женщина могла и не хотеть детей. Так, есть те, кто становится матерью случайно, а есть те, кто "по большому желанию, но не понимает ответственности". Также Хныкина считает, что женщина не очень настроена выстраивать долгие отношения, поскольку у неё за всю жизнь было трое мужей, и, возможно, на этом список не закончился бы.
"Когда она говорит: "Я не видела будущего" — она говорит о своём психическом состоянии. Она в принципе будущего не видела, а дети, видимо, ей всё отягощали", — отметила психолог.
Помимо того, данная ситуация отражает жестокость при инстинктивном процессе — "когда у человека мозги отказывают, а инстинкты работают". То есть женщина была охвачена "внутренним безумием". Хныкина отметила, что, когда родители бьют детей из-за несделанных уроков, это является жестокостью.
"У родителей в такой момент отказывает мозг, потому что им стыдно, что ребёнок не понимает. Есть ситуации, когда охватывает бешенство и голова не работает — только инстинкт. В частности, речь идёт о психозе в такие моменты", — объяснила специалист.
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Хотя и степень психоза бывает разная. Например, здоровых людей "накрывает и отпускает". Подобные случаи — не редкость у всех, но степень психоза "коррелирует с психическим здоровьем". Когда не очень зрелая женщина ставит в приоритет слияние с мужчиной, бывает такое, что она убивает или выбрасывает детей, добавила психолог. Такие ситуации говорят о безумии и отчаянии. И получается, что дети женщине не нужны. "Когда чувствуешь безвозвратное, начинаешь рушить, что есть, потому что оно не нужно", — заключила Хныкина.
Ранее мать замёрзших под Саратовом детей призналась, что пыталась задушить малышей шарфом. Предварительно, свои действия женщина объяснила тем, что у сына и дочери нет будущего и таким образом она сделала только лучше. Последней каплей стало то, что дети сильно плакали.
Лайф напоминает, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли вчера, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её задержали. Следователи возбудили в отношении горе-матери уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
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