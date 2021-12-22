В Саратовской области задержана мать замёрзших в овраге детей

Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, задержана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии, сейчас за её жизнь борются врачи. Сразу начался поиск их родителей.