В Саратовской области задержана мать замёрзших в овраге детей
Восьмилетний мальчик скончался, а пятилетнюю девочку госпитализировали в критическом состоянии.
Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, задержана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии, сейчас за её жизнь борются врачи. Сразу начался поиск их родителей.
Лайф узнал, что семья на учёте не состояла, но отец и мать разводились и регулярно ругались из-за детей. В прошлом году мальчик пошёл в школу, но позже мать забрала его на домашнее обучение. В этом году она снова отвела сына в школу. Глава семьи хорошо зарабатывал, обеспечивал семью сам, жена нигде не работала.
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