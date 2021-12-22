Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, признала вину. Об этом она заявила в телефонном разговоре с полицией, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам женщины, она не видела будущего для своих детей.

Горе-мать отметила, что выгнала детей на мороз без верхней одежды из-за затянувшегося бракоразводного процесса.

При этом женщину, как и её супруга, пока разыскивают. В беседе она также заявила, что завтра сама явится в прокуратуру. А отец детей сообщил, что уже едет из Энгельса в полицию. Тем временем прокуратура региона организовала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.