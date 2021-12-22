"Не видела будущего": Мать замёрзших в овраге детей объяснила, зачем выгнала сына и дочь на мороз
С женщиной по телефону связались правоохранители. Она признала вину и сообщила, что завтра сама явится в прокуратуру.
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Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, признала вину. Об этом она заявила в телефонном разговоре с полицией, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам женщины, она не видела будущего для своих детей.
Горе-мать отметила, что выгнала детей на мороз без верхней одежды из-за затянувшегося бракоразводного процесса.
При этом женщину, как и её супруга, пока разыскивают. В беседе она также заявила, что завтра сама явится в прокуратуру. А отец детей сообщил, что уже едет из Энгельса в полицию. Тем временем прокуратура региона организовала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, малышей — мальчика и девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии.
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