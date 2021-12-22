В Саратовской области в овраге нашли замёрзшими двух детей, один из них умер

В селе Прокудино в Аткарском районе Саратовской области в овраге обнаружены замёрзшими двое детей. Уточняется, что один ребёнок погиб, второй находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Как указали в местной администрации, оба ребёнка были в кофтах, но без верхней одежды. Известно, что утром мама мальчика сообщила в школу, что на занятиях ребёнок не появится. Семья на учёте не состояла.