В Саратовской области в овраге нашли замёрзшими двух детей, один из них умер
Верхней одежды на малышах не было. В снегу мальчика и девочку обнаружила прохожая, она и вызвала скорую.
Фото © Pixabay
В селе Прокудино в Аткарском районе Саратовской области в овраге обнаружены замёрзшими двое детей. Уточняется, что один ребёнок погиб, второй находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
"Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
Как указали в местной администрации, оба ребёнка были в кофтах, но без верхней одежды. Известно, что утром мама мальчика сообщила в школу, что на занятиях ребёнок не появится. Семья на учёте не состояла.
Ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели школьницы в больнице. Девочка обратилась в медучреждение с жалобами на боль в животе, ребёнка оставили под присмотром врачей, но диагноз вовремя не поставили.
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Комментариев: 2
Уже понятно, что моё мнение не появится в комментариях. Вот и верь в справедливость. Вот так живёт покровительство.
Вот так работает наша медицина. Им всё равно умрёт человек или выживет. Им главное расписаться в отчёте, причину своей невиновности всегда найдут. Вот и трёмся вокруг вопроса - вакцинироваться или пережить это смертельное время самостоятельно.