В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели школьницы в больнице
Девочка обратилась в медучреждение с жалобами на боль в животе, ребёнка оставили под присмотром врачей, но диагноз вовремя не поставили.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
В Чановском районе Новосибирской области 13-летняя девочка скончалась после обращения в больницу из-за халатности врачей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в медицинском учреждении, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в релизе.
Следователи уточнили, что девочка обратилась с жалобами на боль в животе, после чего ребёнка оставили под присмотром врачей. Однако медики вовремя не провели нужные анализы и не поставили школьнице диагноз. Она скончалась 1 ноября.
Уточняется, что свидетелями выступили сотрудники этой больницы и родственники погибшей. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье начали выяснять обстоятельства внезапной смерти мальчика в больнице. По словам сестры, ей пришлось самой везти больного ребёнка из одной больницы в другую. Там ему только поставили капельницу с физраствором и оставили на ночь.
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