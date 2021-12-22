В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели школьницы в больнице

В Чановском районе Новосибирской области 13-летняя девочка скончалась после обращения в больницу из-за халатности врачей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в медицинском учреждении, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в релизе.

Следователи уточнили, что девочка обратилась с жалобами на боль в животе, после чего ребёнка оставили под присмотром врачей. Однако медики вовремя не провели нужные анализы и не поставили школьнице диагноз. Она скончалась 1 ноября.

Уточняется, что свидетелями выступили сотрудники этой больницы и родственники погибшей. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.