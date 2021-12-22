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В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели школьницы в больнице

Девочка обратилась в медучреждение с жалобами на боль в животе, ребёнка оставили под присмотром врачей, но диагноз вовремя не поставили.

22 декабря, 11:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

В Чановском районе Новосибирской области 13-летняя девочка скончалась после обращения в больницу из-за халатности врачей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в медицинском учреждении, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в релизе.

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Следователи уточнили, что девочка обратилась с жалобами на боль в животе, после чего ребёнка оставили под присмотром врачей. Однако медики вовремя не провели нужные анализы и не поставили школьнице диагноз. Она скончалась 1 ноября.

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Уточняется, что свидетелями выступили сотрудники этой больницы и родственники погибшей. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье начали выяснять обстоятельства внезапной смерти мальчика в больнице. По словам сестры, ей пришлось самой везти больного ребёнка из одной больницы в другую. Там ему только поставили капельницу с физраствором и оставили на ночь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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