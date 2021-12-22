Политолог Межуев допустил возможность срыва январских переговоров с НАТО по гарантиям безопасности

Политолог Борис Межуев назвал позитивным сигналом готовность представителей НАТО сесть за стол переговоров с Москвой уже в начале января. Об этом эксперт заявил в интервью Лайфу. Он напомнил, что первые комментарии представителей альянса после видеосаммита Владимира Путина и Джозефа Байдена заключались в том, что они не намерены обсуждать никакие гарантии безопасности с Россией.

"Если они пошли на контакт, то это уже знак того, что российская стратегическая озабоченность принимается во внимание, начнётся постепенная смена политической философии", — прогнозирует Межуев.

По словам собеседника Лайфа, в центре обсуждения будет баланс сил и проведение красных линий в Европе, которая будет разделена на два цивилизационных блока. К сожалению, Запад упустил момент, когда мог возникнуть вопрос о создании комфортной для участников нейтральной зоны, рассуждает политолог. Однако проведение таких переговоров выгодно не всем, поэтому риски, что встреча сорвётся, очень велики.