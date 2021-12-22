Политолог Межуев допустил возможность срыва январских переговоров с НАТО по гарантиям безопасности
По словам собеседника Лайфа, встреча может стать переломной в отношениях России и Запада, приведя к смене политической философии. А может и вовсе не состояться.
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Политолог Борис Межуев назвал позитивным сигналом готовность представителей НАТО сесть за стол переговоров с Москвой уже в начале января. Об этом эксперт заявил в интервью Лайфу. Он напомнил, что первые комментарии представителей альянса после видеосаммита Владимира Путина и Джозефа Байдена заключались в том, что они не намерены обсуждать никакие гарантии безопасности с Россией.
"Если они пошли на контакт, то это уже знак того, что российская стратегическая озабоченность принимается во внимание, начнётся постепенная смена политической философии", — прогнозирует Межуев.
По словам собеседника Лайфа, в центре обсуждения будет баланс сил и проведение красных линий в Европе, которая будет разделена на два цивилизационных блока. К сожалению, Запад упустил момент, когда мог возникнуть вопрос о создании комфортной для участников нейтральной зоны, рассуждает политолог. Однако проведение таких переговоров выгодно не всем, поэтому риски, что встреча сорвётся, очень велики.
"Переговоры, конечно, могут сорваться. Может всё что угодно произойти. Может быть какая-нибудь провокация, может, возникнет какая-нибудь третья сторона. Может произойти очень много разных событий, которые сорвут эти возможные переговоры", — заключил он.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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