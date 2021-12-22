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Лавров: Переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе

Как уточнил глава российского МИД, переговорная площадка будет задействована для обсуждения второго документа и проекта соглашения между сторонами.

22 декабря, 10:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Россия планирует обсудить со странами Североатлантического альянса предложения Москвы о гарантиях безопасности уже в январе 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беседе с телеканалом RT, говоря о международной повестке.

"Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО", — заявил дипломат.

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Ранее в МИД РФ рассказали о плане "Б" по проекту о гарантиях безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Западу пора привыкнуть к тому, что интересы Москвы должны защищаться.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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