Лавров: Переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе

Россия планирует обсудить со странами Североатлантического альянса предложения Москвы о гарантиях безопасности уже в январе 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров беседе с телеканалом RT, говоря о международной повестке.

"Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО", — заявил дипломат.