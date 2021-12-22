Госдума ввела уголовное наказание за злостные нарушения правил дорожного движения
Лихачей будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, кроме того, им грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Государственная дума России 22 декабря приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до трёх лет за злостные нарушения правил дорожного движения.
Согласно ранее опубликованному документу, уголовная ответственность предусмотрена за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Однако при условии, что допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав. Штраф в таком случае составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до двух лет.
Если же автолюбителя ранее судили по данной статье и он вновь допустит нарушение, штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трёх лет.
Ранее Лайф рассказывал о гибели двух человек в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте в Москве. По версии правоохранителей, водитель БМВ вылетел на встречную полосу и протаранил две машины. Позже стало известно, что за рулём БМВ, протаранившего два автомобиля, был блогер Саид Губденский. В результате столкновения он погиб на месте, а позже в больнице скончался пассажир немецкого авто. После этого власти особенно сильно заинтересовались блогерами-автолюбителями.
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