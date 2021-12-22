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Госдума ввела уголовное наказание за злостные нарушения правил дорожного движения

Лихачей будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, кроме того, им грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

22 декабря, 09:57

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Государственная дума России 22 декабря приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до трёх лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Согласно ранее опубликованному документу, уголовная ответственность предусмотрена за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Однако при условии, что допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав. Штраф в таком случае составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до двух лет.

Если же автолюбителя ранее судили по данной статье и он вновь допустит нарушение, штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трёх лет.

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Ранее Лайф рассказывал о гибели двух человек в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте в Москве. По версии правоохранителей, водитель БМВ вылетел на встречную полосу и протаранил две машины. Позже стало известно, что за рулём БМВ, протаранившего два автомобиля, был блогер Саид Губденский. В результате столкновения он погиб на месте, а позже в больнице скончался пассажир немецкого авто. После этого власти особенно сильно заинтересовались блогерами-автолюбителями.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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