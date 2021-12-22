Госдума ввела уголовное наказание за злостные нарушения правил дорожного движения

Государственная дума России 22 декабря приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до трёх лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Согласно ранее опубликованному документу, уголовная ответственность предусмотрена за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Однако при условии, что допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав. Штраф в таком случае составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до двух лет.

Если же автолюбителя ранее судили по данной статье и он вновь допустит нарушение, штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, максимальный срок лишения свободы будет увеличен до трёх лет.