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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

Документ не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров.

22 декабря, 08:14

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных авто.

Согласно документу, от прохождения процедуры освободят легковые машины и мотоциклы, используемые исключительно в личных целях. Закон не распространяется на такси и другой транспорт для перевозки пассажиров. Он также не коснётся личного автотранспорта, который используется в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации.

Кроме того, автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Как отметил ранее спикер ГД Вячеслав Володин, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам, закон коснётся примерно 50 миллионов транспортных средств.

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А ранее Лайф писал, что в Правительство РФ будет направлен законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Штраф для лихачей составит пять тысяч рублей, а за повторное нарушение придётся заплатить от пяти до десяти тысяч рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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