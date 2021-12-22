"Ведомости": Выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП могут увеличиться до двух миллионов

В Минфине намерены внести изменения в систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), увеличив выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза, а также запретив страховщикам учитывать износ автомобиля при расчёте выплат. Соответствующие инициативы будут добавлены в законопроект, который был согласован на совещании в министерстве 17 декабря при участии представителей Банка России, Российского союза автостраховщиков (РСА), МВД и Минтранса. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники.

Так, предполагается, что выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО увеличатся с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Благодаря этому планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков.

Также год выпуска автомобиля не будет влиять на сумму прямой компенсации при расчёте выплат на восстановление повреждённой машины. Отметим, что сейчас страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление транспорта. При этом при денежной выплате они могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.

Представители страховых компаний, комментируя газете нововведения, отметили, что увеличение выплат пострадавшим приведёт к росту цен на полис ОСАГО, средняя стоимость которого не меняется уже почти четыре года и составляет 5551 рубль. В Банке России, в свою очередь, пояснили, что внесение изменений необходимо проводить постепенно, учитывая их влияние на цену страховки. Там также отметили, что 9 декабря руководство регулятора обсуждало инициативы с представителями страхового сообщества.

В то же время в Минфине сообщили, что по всем инициативам достигнут консенсус, а законопроект будет подготовлен в 2022 году. В ведомстве считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса.