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Структура "Ростеха" потеряла в Казани 10 самолётов спецназначения стоимостью 165 миллионов

Пропажу обнаружили 13 декабря, в госкорпорации в курсе ситуации. Подано заявление на розыск Т-500, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

22 декабря, 07:38
<p>© <a href="https://rostec.ru/news/samolet-t-500-na-krylyakh-nad-polyami/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rostec.ru</a></p>

© rostec.ru

В Казани пропали десять первых российских лёгких самолётов аграрного назначения Т-500, их общая стоимость — порядка 165 миллионов рублей. Об исчезновении лайнеров РБК рассказал первый заместитель генерального директора Обнинского научно-производственного предприятия "Технология" имени Ромашина Алексей Будыкин. Как уточняется, эта "дочка" госкорпорации "Ростех" заказала лайнеры у компании МВЕН.

"Девять из десяти самолётов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями", — пояснил собеседник издания.

Пропажа была обнаружена 13 декабря, представители "Технологии" уже подали заявление на розыск Т-500. Известно, что один из них — выставочный экземпляр, а другие девять по решению приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова.

Сейчас проводится доследственная проверка, по факту незаконных действий с находящимся под арестом имуществом могут возбудить уголовное дело. В пресс-службе "Ростеха" РБК заявили, что в курсе ситуации с пропажей лайнеров и готовы оказать содействие следователям. Представители МВЕН от комментариев отказались.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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