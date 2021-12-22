Аналитик Кусков назвал марки смартфонов, которых могут коснуться возможные санкции США

К "жёстким мерам экспортного контроля", которые могут ввести США против России, возможно, прислушаются Apple, Samsung и ряд других игроков рынка. Однако гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с Лайфом выразил надежду, что этого всё же не произойдёт.

"Определённая часть смартфонов, прежде всего продукция Apple, корейский Samsung и ряд других игроков рынка может прислушаться к требованиям США. Если будет запрет, то они просто побоятся работать в России, дабы не было каких-то санкций со стороны США. Но есть китайские смартфоны — Huawei, Honor, которые в любой ситуации будут продавать у нас в России", — считает эксперт.

Поэтому, по мнению Кускова, недостатка смартфонов в стране не будет — в крайнем случае будет отсутствовать ряд моделей. При этом аналитик не исключает роста неофициальных поставок в случае введения санкций США.