Аналитик Кусков назвал марки смартфонов, которых могут коснуться возможные санкции США
Бренды из стран, которые находятся в конфронтации с Вашингтоном, например Китай, продолжат продавать свою продукцию в РФ, считает эксперт.
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К "жёстким мерам экспортного контроля", которые могут ввести США против России, возможно, прислушаются Apple, Samsung и ряд других игроков рынка. Однако гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с Лайфом выразил надежду, что этого всё же не произойдёт.
"Определённая часть смартфонов, прежде всего продукция Apple, корейский Samsung и ряд других игроков рынка может прислушаться к требованиям США. Если будет запрет, то они просто побоятся работать в России, дабы не было каких-то санкций со стороны США. Но есть китайские смартфоны — Huawei, Honor, которые в любой ситуации будут продавать у нас в России", — считает эксперт.
Поэтому, по мнению Кускова, недостатка смартфонов в стране не будет — в крайнем случае будет отсутствовать ряд моделей. При этом аналитик не исключает роста неофициальных поставок в случае введения санкций США.
Напомним, ранее агентство Reuters узнало, что власти США могут ввести против России "жёсткие меры экспортного контроля" в случае "вторжения" на Украину. По данным СМИ, речь идёт, в частности, об ограничении импорта смартфонов, авто- и авиазапчастей. Reuters отмечает, что эти меры могут стать дополнением к экономическим санкциям. Обсудить их планируется на встрече американских чиновников высокого ранга 21 декабря.
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