На Украине на взятке поймали полицейского с табличкой "Взятки на берём!" на столе

В Черниговской области Украины полицейского поймали на получении взятки в 58 тысяч гривен (более 1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. На обнародованных фото из кабинета правоохранителя можно заметить, что на столе находится табличка с надписью: "Взятки не берём!".

Отмечается, что ещё в 2012 году Нежинская районная администрация предоставила предпринимателю в аренду земельные участки общей площадью 300 гектаров, на которых тот выращивал зерновые культуры. Однако в 2020 году окружная прокуратура посчитала, что соответствующее распоряжение было незаконным, и через суд потребовала отменить аренду. В первой инстанции действия администрация признали законными.

Полицейский узнал о подготовке прокурорами апелляции и предложил предпринимателю "решить вопрос" за вознаграждение. Летом правоохранителю передали 58,8 тысячи гривен, а также скретч-карту на тысячу литров бензина. Теперь коррупционеру грозит до пяти лет лишения свободы.