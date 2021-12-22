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На Украине на взятке поймали полицейского с табличкой "Взятки на берём!" на столе

Сообщается, что правоохранитель предлагал бизнесмену "решить вопрос" с прокурорами, чтобы те не подавали апелляцию по делу об аренде земельных участков.

22 декабря, 06:52
<p>На Украине на взятке поймали полицейского с табличкой "Взятки на берём!" на столе © <a href="https://dbr.gov.ua/assets/images/gallery/10604/vikrilo-posadovcya-nizhinskoi-policii-yakij-za-habar-obicyav-vplinuti-na-prokurora-3.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственное бюро расследований Украины</a></p>

На Украине на взятке поймали полицейского с табличкой "Взятки на берём!" на столе © Государственное бюро расследований Украины

В Черниговской области Украины полицейского поймали на получении взятки в 58 тысяч гривен (более 1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. На обнародованных фото из кабинета правоохранителя можно заметить, что на столе находится табличка с надписью: "Взятки не берём!".

Отмечается, что ещё в 2012 году Нежинская районная администрация предоставила предпринимателю в аренду земельные участки общей площадью 300 гектаров, на которых тот выращивал зерновые культуры. Однако в 2020 году окружная прокуратура посчитала, что соответствующее распоряжение было незаконным, и через суд потребовала отменить аренду. В первой инстанции действия администрация признали законными.

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Полицейский узнал о подготовке прокурорами апелляции и предложил предпринимателю "решить вопрос" за вознаграждение. Летом правоохранителю передали 58,8 тысячи гривен, а также скретч-карту на тысячу литров бензина. Теперь коррупционеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что, по данным СМИ, общий объём взяток при госзакупках в России составляет 6,6 трлн рублей. Согласно результатам опроса НИУ ВШЭ, при прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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