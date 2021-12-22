Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей из страны

В Японии выявили три первых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" у семьи, которая не выезжала за границу. Об этом сообщил губернатор японской префектуры Осака Хирофуми Ёсимура на заседании регионального штаба по мерам против распространения инфекции. Он отметил, что эти случаи следует считать так называемым внутригородским заражением.

"Мы получили данные, что три члена одной семьи заразились новым штаммом "омикрон". Они не были в последнее время за границей, и мы не знаем, каким именно образом они заразились. Все они госпитализированы, симптомы у них лёгкие", — сказал Ёсимура.

Отметим, что всего в Японии к настоящему моменту было выявлено около 90 случаев заражения штаммом "омикрон". Все они фиксировались у прилетевших из-за границы после прохождения проверки в аэропортах.