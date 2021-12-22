Врач Звонков рассказал, как не заразиться ковидом на корпоративе

Достаточно присутствия на корпоративе одного инфицированного коронавирусом человека, чтобы все остальные заболели. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков.

Медик отметил, что организовать условно свободный от коронавируса корпоратив вполне реально, но для этого необходимо отдельное помещение, а не общий зал ресторана. Также важно ограничить число присутствующих теми сотрудниками, которые обычно находятся в офисе.

"Огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, то есть клубы и рестораны, — это места, где есть все условия для быстрой передачи коронавирусной инфекции. Достаточно одного заразившегося человека, чтобы "накрыть" инфекцией всю массу людей. Если встречается пять-шесть человек, то это нестрашно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск", — пояснил Звонков.

По словам специалиста, чтобы провести корпоратив в формате CoViD-free, нужно пригласить на него только привитую часть коллектива. Остальным лучше поберечься.