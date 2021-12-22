"Какие были указания в его голове, так и поступил": Мать томского поджигателя "Ленты" объяснила его действия нервным срывом
По её словам, сын состоит на психиатрическом учёте, имеет вторую группу инвалидности и получает пенсию. Женщина считает, что тут "вообще не в чем разбираться, дело выеденного яйца не стоит".
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Мать мужчины, который накануне устроил пожар в гипермаркете "Лента" в Томске, рассказала о сыне. В беседе с телеканалом "360" она отметила, что сын состоит на психиатрическом учёте и имеет вторую (рабочую) группу инвалидности. Он получает пенсию в размере девяти тысяч рублей.
"Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос", — подчеркнула мать поджигателя.
Она добавила, что сын устроился в "Ленту" совсем недавно и уверял, что у него всё замечательно. В день инцидента он собирался на работу в хорошем настроении.
"Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий <...> Какие были указания в его голове, так и поступил. Для общества он не опасен <...> У него стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу. У меня даже бумаг никаких нет — только справка об инвалидности. Только ленивый мне не позвонил и не сказал, что видел моего сына в Интернете. <…> Тут вообще не в чем разбираться, выеденного яйца не стоит. У человека случился нервный срыв", — рассказала женщина.
По её словам, подобных ситуаций раньше не происходило, случившееся 21 декабря стало шоком.
Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске накануне днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Изначально поджигатель объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже он обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. По словам источника Лайфа, мужчина работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но, по данным Лайфа, не появлялся там в течение двух лет.
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