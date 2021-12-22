Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года

В Москве прошедшая ночь стала самой морозной для 22 декабря за последние 54 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве, на базовой городской метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2, в центре города, на Балчуге, — минус 19,6, в районе Строгино — минус 22,0, в Тушине и Бутове — минус 22,9. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 году минимальная температура составила –22,8)", — написал метеоролог в своём аккаунте в "Инстаграме".

Тишковец также добавил, что в Новой Москве воздух остыл до минус 25,1 градуса, а в Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Солнечногорске, где зафиксировали минус 25,5 градуса, Сергиевом Посаде (–25,9), Талдоме (–26) и Электростали (–26,1). При этом самая низкая температура была зарегистрирована в Черустях, там столбики термометров опустились до минус 28,8 градуса.

Синоптик отметил, что окончательные цифры минимальной температуры будут известны после 9:00 мск.