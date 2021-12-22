CBS: Известного американского учёного признали виновным в сокрытии сотрудничества с Китаем

Присяжные в США признали известного американского учёного Чарльза Либера виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и полученных в результате этого доходов. Об этом информирует телеканал CBS.

Жюри федерального суда в Бостоне сочло доказанным, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета обманывал власти, представлял неверные налоговые декларации и не уведомил о наличии у него счёта в китайском банке. Согласно материалам следствия, 62-летний Либер, который считается одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов, не сообщив основному работодателю, присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров "Тысяча талантов" и получил работу в Уханьском технологическом университете. Ему платили 50 тысяч долларов в месяц, а также оплачивали текущие расходы в размере до 150 тысяч долларов и выделили более 1,5 миллиона долларов на обустройство исследовательской лаборатории.

Сам учёный заявил, что главной причиной для него были не деньги, а мировое признание и желание получить Нобелевскую премию. Помимо этого ещё 24 научных работника были обвинены властями США в сокрытии информации о связях с Китаем. Из них девять признали вину, а с шестерых обвинения были сняты.