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На МКАД два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

В столичном Дептрансе сообщили, что движение осуществляется по одной полосе.

22 декабря, 04:11

© LIFE

В ночь на 22 декабря на МКАД в районе Бирюлёво Восточное столкнулись три автомобиля. По данным Лайфа, жертвами ДТП стали два человека, ещё один пострадал. Видеозапись с места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На МКАД два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями © LIFE

В Дептрансе Москвы уточнили, что ДТП произошло на внешней стороне 29-го километра МКАД.

"На месте работают оперативные службы. Затруднено движение по трём полосам", — говорится в телеграм-канале Дептранса.

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Позже в Дептрансе сообщили, что движение осуществляется по одной полосе.

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области автобус сбил школьника на переходе и уехал с места ДТП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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