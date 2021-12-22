В ночь на 22 декабря на МКАД в районе Бирюлёво Восточное столкнулись три автомобиля. По данным Лайфа, жертвами ДТП стали два человека, ещё один пострадал. Видеозапись с места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На МКАД два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями © LIFE

В Дептрансе Москвы уточнили, что ДТП произошло на внешней стороне 29-го километра МКАД.

"На месте работают оперативные службы. Затруднено движение по трём полосам", — говорится в телеграм-канале Дептранса.

Позже в Дептрансе сообщили, что движение осуществляется по одной полосе.