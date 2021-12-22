Посол Украины в ФРГ Мельник пожаловался на игнорирующие его власти Германии

Представители властей Германии в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего "отдельные" вопросы дипломатам из Незалежной приходится поднимать "публично". Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

"Мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем её менять", — пожаловался Мельник в интервью центру Ukrainian Prism.

По его словам, украинским дипломатам не остаётся ничего другого, кроме как выносить отдельные вопросы "в публичную плоскость". Мельник считает, что в ФРГ к такому подходу ещё не привыкли. Он добавил, что немцы живут "по старым меркам и лекалам", когда "всё делается подковёрно, в закрытых кабинетах", а имеющие важное значение решения принимаются непублично в узком кругу.

Накануне Мельник заявил, что позиция ФРГ по поставкам Украине оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. По словам посла, шансы на то, что она изменится, "минимальны". При этом он не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Киева ещё больше сузятся.