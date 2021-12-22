Посол Украины в ФРГ Мельник пожаловался на игнорирующие его власти Германии
Он считает, что немцы живут "по старым меркам и лекалам", когда "всё делается подковёрно, в закрытых кабинетах", а имеющие важное значение решения принимаются непублично в узком кругу.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник © germany.mfa.gov.ua
Представители властей Германии в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего "отдельные" вопросы дипломатам из Незалежной приходится поднимать "публично". Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
"Мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем её менять", — пожаловался Мельник в интервью центру Ukrainian Prism.
По его словам, украинским дипломатам не остаётся ничего другого, кроме как выносить отдельные вопросы "в публичную плоскость". Мельник считает, что в ФРГ к такому подходу ещё не привыкли. Он добавил, что немцы живут "по старым меркам и лекалам", когда "всё делается подковёрно, в закрытых кабинетах", а имеющие важное значение решения принимаются непублично в узком кругу.
Накануне Мельник заявил, что позиция ФРГ по поставкам Украине оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. По словам посла, шансы на то, что она изменится, "минимальны". При этом он не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Киева ещё больше сузятся.
Ранее сообщалось, что Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России. Посол выразил надежду на то, что немецкий политик проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса".
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