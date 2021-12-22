Названа цена самой дешёвой квартиры в Москве, где нет даже туалета

Самая дешёвая квартира, которую можно купить в конце 2021 года на вторичном рынке Москвы, продаётся за 2,5 миллиона рублей. В ней нет даже туалета. Об этом пишет РИА "Недвижимость" со ссылкой на сервис "Авито. Недвижимость".

Площадь жилья всего лишь десять квадратных метров, расположена квартира в 15 минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки.

"На сегодняшний день в выставленной на продажу квартире нет туалета. Продавец обещает организовать его при выходе на сделку", — пояснили в компании.