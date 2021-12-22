Названа цена самой дешёвой квартиры в Москве, где нет даже туалета
Правда, продавец обещает организовать уборную при выходе на сделку.
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Самая дешёвая квартира, которую можно купить в конце 2021 года на вторичном рынке Москвы, продаётся за 2,5 миллиона рублей. В ней нет даже туалета. Об этом пишет РИА "Недвижимость" со ссылкой на сервис "Авито. Недвижимость".
Площадь жилья всего лишь десять квадратных метров, расположена квартира в 15 минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки.
"На сегодняшний день в выставленной на продажу квартире нет туалета. Продавец обещает организовать его при выходе на сделку", — пояснили в компании.
Кроме того, в список самых дешёвых московских квартир попала студия площадью 13,2 квадратных метра за 2,8 миллиона рублей. Она также расположена на юго-востоке города, недалеко от станции метро "Стахановская". На третьем месте среди наиболее дешёвых лотов московской "вторички" находится квартира площадью 15 квадратных метров за 2,85 миллиона рублей. Она расположена в десяти минутах езды на транспорте от станции метро "Филатов Луг" в Новой Москве.
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