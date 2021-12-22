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Представитель Госдепа Прайс призвал Россию прекратить "провокационную риторику" по Украине

Он заявил, что "ответственность за эскалацию напряжённости несёт РФ и поддерживающие её силы, а не Украина или Соединённые Штаты".

22 декабря, 02:24

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс © ТАСС / AP

Госдепартамент США после заявлений главы Минобороны России Сергея Шойгу о ситуации на Украине призывает Москву прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Вопреки заявлениям российского министра обороны ответственность за эскалацию напряжённости несёт Россия и поддерживающие её силы, а не Украина или Соединённые Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную провокационную риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряжённости, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", — написал Прайс в "Твиттере".

Шойгу: США и НАТО увеличивают масштабы подготовки войск вблизи России

Шойгу: США и НАТО увеличивают масштабы подготовки войск вблизи России

Прайс не уточнил, какие именно слова Шойгу относительно ситуации на Украине он комментирует. Не исключено, что представитель Госдепа отвечал на заявление главы Минобороны РФ о подготовке американскими частными военными компаниями (ЧВК) провокации в Донбассе с использованием химического оружия.

Пентагон ответил на заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокаций в Донбассе

Пентагон ответил на заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокаций в Донбассе

Ранее Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". Также министр подчеркнул, что сейчас американские военные совместно с украинским спецназом тренируются в населённых пунктах Донецкой области. Кроме того, они готовят огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Шойгу отметил, что при этом украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донбасс.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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