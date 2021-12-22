Представитель Госдепа Прайс призвал Россию прекратить "провокационную риторику" по Украине
Он заявил, что "ответственность за эскалацию напряжённости несёт РФ и поддерживающие её силы, а не Украина или Соединённые Штаты".
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс © ТАСС / AP
Госдепартамент США после заявлений главы Минобороны России Сергея Шойгу о ситуации на Украине призывает Москву прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Вопреки заявлениям российского министра обороны ответственность за эскалацию напряжённости несёт Россия и поддерживающие её силы, а не Украина или Соединённые Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную провокационную риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряжённости, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", — написал Прайс в "Твиттере".
Прайс не уточнил, какие именно слова Шойгу относительно ситуации на Украине он комментирует. Не исключено, что представитель Госдепа отвечал на заявление главы Минобороны РФ о подготовке американскими частными военными компаниями (ЧВК) провокации в Донбассе с использованием химического оружия.
Ранее Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". Также министр подчеркнул, что сейчас американские военные совместно с украинским спецназом тренируются в населённых пунктах Донецкой области. Кроме того, они готовят огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Шойгу отметил, что при этом украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донбасс.
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