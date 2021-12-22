Представитель Госдепа Прайс призвал Россию прекратить "провокационную риторику" по Украине

Госдепартамент США после заявлений главы Минобороны России Сергея Шойгу о ситуации на Украине призывает Москву прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Вопреки заявлениям российского министра обороны ответственность за эскалацию напряжённости несёт Россия и поддерживающие её силы, а не Украина или Соединённые Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную провокационную риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряжённости, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", — написал Прайс в "Твиттере".

Прайс не уточнил, какие именно слова Шойгу относительно ситуации на Украине он комментирует. Не исключено, что представитель Госдепа отвечал на заявление главы Минобороны РФ о подготовке американскими частными военными компаниями (ЧВК) провокации в Донбассе с использованием химического оружия.