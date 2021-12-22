Пентагон ответил на заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокаций в Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби назвал "не соответствующим действительности" заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании готовят провокации в Донбассе с использованием химического оружия.

Ранее министр обороны РФ, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", — сказал журналистам Кёрби.

На заседании коллегии Минобороны РФ глава российского военного ведомства также подчеркнул, что сейчас американские военные совместно с украинским спецназом тренируются в населённых пунктах Донецкой области. Кроме того, они готовят огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Шойгу отметил, что при этом украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донбасс.