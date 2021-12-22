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Пентагон ответил на заявление Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокаций в Донбассе

Ранее министр обороны РФ рассказал, что на восток Украины прибыло около 120 представителей частных военных компаний США. Также туда доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

22 декабря, 00:58
<p>Здание Пентагона © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mindfrieze/2196640900/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David B. Gleason</a></p>

Здание Пентагона © Flickr / David B. Gleason

Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби назвал "не соответствующим действительности" заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании готовят провокации в Донбассе с использованием химического оружия.

Ранее министр обороны РФ, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

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"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", — сказал журналистам Кёрби.

На заседании коллегии Минобороны РФ глава российского военного ведомства также подчеркнул, что сейчас американские военные совместно с украинским спецназом тренируются в населённых пунктах Донецкой области. Кроме того, они готовят огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Шойгу отметил, что при этом украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донбасс.

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Лайф также рассказывал, что накануне Госдеп США анонсировал усиление военной помощи Украине в случае агрессии России.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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