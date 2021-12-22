Мать девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой рассказала подробности скандала, случившегося в вузе. Напомним, ранее отец девочки Евгений напал на завкафедрой.

По словам Наталии, вчера дочь сдавала второй экзамен в сессии — введение в психологию.

"Приходит ребёнок, его встречает пять человек на входе с усиленной охраной, они проводят ребёнка на экзамен. На экзамене присутствует семь человек. То есть один ребёнок, и семь человек за ним наблюдают. По итогам первого экзамена был такой формат: один вопрос письменно, один — устно", — рассказала женщина в беседе с МК, отметив, что изначальный рабочий план не подразумевает такой формы аттестации.

Наталия добавила, что они с мужем попросили, чтобы Алиса больше не сдавала экзамены письменно, так как это сильно ухудшает её условия. Во-первых, скорость письма у девочки ниже, чем у обычных студентов, а, во-вторых, письменная речь от устной отличается, ответ будет разным и готовиться тоже нужно по-разному, пояснила мать. В итоге Алису всё же обязали дать ответ на первый вопрос письменно. Более того, утверждает Наталия, ей дали на это меньше времени, чем по стандартам, — 25 минут.

"Потом она стала отвечать на второй вопрос. После этого, как говорит Алиса, ей задали ещё десять вопросов, она на все ответила, кроме одного. Через полтора часа Евгений уже начал волноваться за неё, спрашивать, где ребёнок? Ему сказали, что экзамен закончился. При этом мы ей давали инструкции, что, когда экзамен закончится, она должна была вернуться к папе. Но она не выходила", — продолжила рассказ женщина.

Тогда Евгений потребовал пустить его к дочери и попытался прорваться. Этот момент попал на видео.

По словам матери, ей сказали, что у Алисы "фрагментарные, но не системные знания". Оценку поставили неудовлетворительную. При этом в зачётке ничего не стоит, заявила Наталия. Также она подчеркнула, что, исходя из рабочего плана, при "фрагментарных" знаниях должны поставить тройку, а не двойку.