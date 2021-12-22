Российский фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не вошёл в шорт-лист "Оскара"
Финальный список номинантов станет известен 8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.
Кадр из фильма "Разжимая кулаки" © Кинопоиск
Картина российского режиссёра Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не вошла в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Американская киноакадемия опубликовала список претендентов во вторник.
В шорт-листе оказались фильмы из 15 государств: Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Ирана, Италии, Японии, Косова, Мексики, Норвегии, Панамы, Испании. Всего на конкурс прислали 87 заявок в этой номинации.
Действие в российской драме происходит в небольшом североосетинском городке Мизуре, куда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой, поэтому молодая осетинка задумывает побег из отчего дома.
Финальный список номинантов "Оскара" станет известен 8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.
Ранее Лайф сообщал, что вышел трейлер спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера". Премьера "Возвращения в Хогвартс" состоится 1 января в честь юбилея первого фильма франшизы.
Лента новостей
"Один ребёнок, и семь человек за ним наблюдают": Мать девятилетней студентки Тепляковой раскрыла подробности скандала с мужем в МГУ
сегодня в 00:22
Журналист Дрегер: НХЛ официально объявит об отказе от участия в Олимпиаде в течение суток
сегодня в 00:03
"Подтвердилась сильная травма головы": Девушка избитого фигуриста Дмитрия Соловьёва рассказала о его состоянии
вчера в 23:28
Комментариев: 0