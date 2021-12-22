Российский фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не вошёл в шорт-лист "Оскара"

Картина российского режиссёра Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не вошла в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Американская киноакадемия опубликовала список претендентов во вторник.

В шорт-листе оказались фильмы из 15 государств: Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Ирана, Италии, Японии, Косова, Мексики, Норвегии, Панамы, Испании. Всего на конкурс прислали 87 заявок в этой номинации.

Действие в российской драме происходит в небольшом североосетинском городке Мизуре, куда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой, поэтому молодая осетинка задумывает побег из отчего дома.

Финальный список номинантов "Оскара" станет известен ​​8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.