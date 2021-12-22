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Российский фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не вошёл в шорт-лист "Оскара"

Финальный список номинантов станет известен ​​8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.

22 декабря, 00:30

Кадр из фильма "Разжимая кулаки" © Кинопоиск

Картина российского режиссёра Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не вошла в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Американская киноакадемия опубликовала список претендентов во вторник.

В шорт-листе оказались фильмы из 15 государств: Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Ирана, Италии, Японии, Косова, Мексики, Норвегии, Панамы, Испании. Всего на конкурс прислали 87 заявок в этой номинации.

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Финальный список номинантов "Оскара" станет известен ​​8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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