Минцифры введёт обязательное подтверждение по СМС для входа на "Госуслуги"

В 2022 году Минцифры намерено ввести на портале госуслуг двухфакторную идентификацию по умолчанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести по умолчанию, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества", — приводит сообщение Минцифры газета "Известия".

Отмечается, что пользователям нужно будет вводить не только логин и пароль, но и код из СМС. По данным СМИ, сейчас около 90% профилей на "Госуслугах" имеют однофакторную авторизацию. При этом с расширением функционала к аккаунтам россиян растёт и интерес мошенников. Двухфакторная идентификация должна обеспечить более сильную защиту.

"Сейчас с расширением функционала растёт и уровень угроз — при потере контроля над аккаунтом на портале вполне можно лишиться денег, имущества. Двухфакторная авторизация — это уже обыденность, как в почтовых, так и в банковских приложениях, соцсетях", — отметила руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева