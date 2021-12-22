Рэпер Гуф женился на Юлии Королёвой

На кадрах из сториз рэпера видно, что 25-летняя Юлия появилась на торжестве в белом платье и с букетом, а 42-летний рэпер — в светлом спортивном костюме и кепке.

Напомним, первой супругой Гуфа была Айза Анохина. Они поженились в 2008 году. В браке родился сын Сами. Пара развелась весной 2014 года. Летом Айза рассказала, что они с Гуфом снова сошлись. После откровенного интервью блогерши Королёва написала в соцсети следующее: "Остановите Землю, я сойду", сопроводив запись множеством смеющихся смайликов. Однако спустя некоторое время стало известно, что звёздная пара не вместе. Айза в слезах заявляла, что Гуф её обманул. Рэпер никак не прокомментировал ситуацию, зато Юлия молчать не стала. Она ознакомилась с исповедью Айзы, где та объявила о возобновлении отношений с Гуфом, и обвинила её в хайпе.