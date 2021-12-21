Сын солиста "Дюны" показал свою невесту, и она слишком похожа на его мать
Об этом подписчики сообщают под каждым общим фото, поражаясь такому совпадению.
51-летняя Наталья Сенчукова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" семейный ролик, на котором предстала вместе со своим сыном Василием и его невестой Дарьей, пока за кадром вещал Виктор Рыбин — основатель и солист группы "Дюна". Семейство Рыбиных поделилось счастливыми новостями — наконец-то они закончили ремонт дома, а Даша открыла свой салон красоты в Подмосковье. Под конец все исполнили хит "Дюны" — "Коммунальная квартира".
Фото © Instagram / nsenchukova_official
Но внимание подписчиков больше привлекла внешность Дарьи. С ней Василий был знаком с детства, а встречаться начал в старших классах, поэтому девушка постоянно мелькала на фото с ним. Однако с возрастом она всё больше стала походить на его мать, и это больше уже нельзя игнорировать.
"В хороших семьях все похожи друг на друга!", "Вылитая Наталья!", "Надо же, как невеста сына похожа на его маму!" — пишут Наталье Сенчуковой в комментариях под каждым фото с Дашей. Рыбины никак на это не реагируют, да и зачем, ведь хуже от этого девушка точно не становится.
Даша идеально вписалась в творческую семью Рыбиных. Виктор — солист группы "Дюна", а Наталья раньше работала танцовщицей, пока муж не воспротивился такому занятию. После артистка стала заниматься вокалом и начала активно выступать, в том числе с мужем.
Их сын Василий хоть и увлекался спортом — в детстве получил 5-й дан карате и является президентом Детской федерации карате в России, — но предпочёл искусство. Он закончил МГИК, изучив режиссуру, а затем создал свою группу KODI — уже вторую — и занялся музыкальной карьерой.
Даша же косметолог, но с очень творческой жилкой. Она занимается танцами, а также увлеклась режиссурой и делится своими проектами в "Инстаграме" с подписчиками. Также в поющей семье она не смогла долго сопротивляться музыке и сама стала певицей, выпустив в этом ноябре первый трек.
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