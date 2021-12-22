На Сахалине нашли мёртвым пропавшего два дня назад 15-летнего подростка
Тело мальчика обнаружили на территории одного из недействующих предприятий.
На Сахалине нашли мёртвым пропавшего 15-летнего подростка © СУ СК РФ по Сахалинской области
На окраине города Углегорска, что на Сахалине, нашли мёртвым пропавшего 20 декабря подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Причины и обстоятельства смерти несовершеннолетнего сейчас выясняются следователями, назначен ряд судебных экспертиз. Тело ребёнка было обнаружено на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района. По данным портала "Углегорские новости", речь идёт о бумзаводе.
"В ходе дальнейшего расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны объекта и недопущение на него посторонних лиц", — уточнили в СК.
Подросток пропал рано утром в понедельник, 20 декабря. Он выгулял собаку, завёл её домой, а потом ушёл в неизвестном направлении.
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