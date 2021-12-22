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На Сахалине нашли мёртвым пропавшего два дня назад 15-летнего подростка

Тело мальчика обнаружили на территории одного из недействующих предприятий.

22 декабря, 01:27
<p>На Сахалине нашли мёртвым пропавшего 15-летнего подростка © <a href="https://sakh.sledcom.ru/news/item/1641360/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Сахалинской области</a></p>

На Сахалине нашли мёртвым пропавшего 15-летнего подростка © СУ СК РФ по Сахалинской области

На окраине города Углегорска, что на Сахалине, нашли мёртвым пропавшего 20 декабря подростка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Причины и обстоятельства смерти несовершеннолетнего сейчас выясняются следователями, назначен ряд судебных экспертиз. Тело ребёнка было обнаружено на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района. По данным портала "Углегорские новости", речь идёт о бумзаводе.

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"В ходе дальнейшего расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны объекта и недопущение на него посторонних лиц", — уточнили в СК.

Подросток пропал рано утром в понедельник, 20 декабря. Он выгулял собаку, завёл её домой, а потом ушёл в неизвестном направлении.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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