Психфак МГУ пообещал обеспечить комфортные условия для 9-летней студентки Тепляковой

"Один ребёнок, и семь человек за ним наблюдают": Мать девятилетней студентки Тепляковой раскрыла подробности скандала с мужем в МГУ

Напомним, накануне в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждается, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.