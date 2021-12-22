Психфак МГУ пообещал обеспечить комфортные условия для 9-летней студентки Тепляковой
Накануне в вузе произошёл громкий скандал с отцом девочки, который захотел "разобраться" с преподавателями.
Вид на здание МГУ © ТАСС / Сергей Бобылев
Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) обеспечит девятилетней студентке Алисе Тепляковой комфортное пребывание на территории вуза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.
"Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает всё для комфортного пребывания студентки на территории факультета", — цитирует пресс-службу ТАСС.
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Напомним, накануне в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждается, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
Напомним, в 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Алисы завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. На бюджет в МГУ девочка не поступила, родители отдали её на платное отделение. Программу первого семестра Алиса прошла за месяц.
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