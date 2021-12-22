В Челябинской области произошёл крупный пожар на газопроводе © LIFE

В Челябинской области произошёл крупный пожар на магистральном газопроводе. Об этом Лайфу сообщил источник. Также в распоряжении Лайфа оказались кадры с места событий, на которых видно достаточно сильное пламя.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 02:46 по местному времени (00:46 мск). Инцидент произошёл в районе 1793-го километра трассы М5, неподалёку от деревни Боровое.

В настоящее время остатки газа уже догорают, факельного горения нет, газ перекрыт. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населённым пунктам нет.