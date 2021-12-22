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Стена огня: В Челябинской области произошёл крупный пожар на газопроводе

Инцидент случился в районе 1793-го километра трассы М5, неподалёку от деревни Боровое. В результате происшествия никто не пострадал.

22 декабря, 01:48

© LIFE

В Челябинской области произошёл крупный пожар на газопроводе © LIFE

В Челябинской области произошёл крупный пожар на магистральном газопроводе. Об этом Лайфу сообщил источник. Также в распоряжении Лайфа оказались кадры с места событий, на которых видно достаточно сильное пламя.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 02:46 по местному времени (00:46 мск). Инцидент произошёл в районе 1793-го километра трассы М5, неподалёку от деревни Боровое.

Огненный прорыв газопровода на Ставрополье сняли на видео

Огненный прорыв газопровода на Ставрополье сняли на видео

В настоящее время остатки газа уже догорают, факельного горения нет, газ перекрыт. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населённым пунктам нет.

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии из-за незаконной врезки в газопровод взорвался дом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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