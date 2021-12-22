ТАСС: В Красноярском крае задержали вице-спикера заксобрания Сергея Натарова

Правоохранители задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

"Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания", — отметил собеседник агентства.

По словам источника, задержание Натарова связано с уголовным делом в отношении его сына Антона, экс-советника губернатора. Антон Натаров подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарка. Его задержали в 2019 году и позже отправили под домашний арест.