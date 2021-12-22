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ТАСС: В Красноярском крае задержали вице-спикера заксобрания Сергея Натарова

По данным СМИ, задержание связано с уголовным делом в отношении сына зампреда красноярского парламента, подозреваемого в мошенничестве.

22 декабря, 02:40
<p>Сергей Натаров © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Сергей Натаров © ТАСС / Владимир Гердо

Правоохранители задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

"Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания", — отметил собеседник агентства.

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По словам источника, задержание Натарова связано с уголовным делом в отношении его сына Антона, экс-советника губернатора. Антон Натаров подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарка. Его задержали в 2019 году и позже отправили под домашний арест.

Сергей Натаров — член ЛДПР, в 2016–2021 годах он был депутатом Государственной думы. В сентябре 2021 года Натарова избрали в Заксобрание Красноярского края, где он занял пост вице-спикера.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-советника главы Минэкономразвития РФ Павла Пущина к 8,5 года колонии за взятку.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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