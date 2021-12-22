ТАСС: В Красноярском крае задержали вице-спикера заксобрания Сергея Натарова
По данным СМИ, задержание связано с уголовным делом в отношении сына зампреда красноярского парламента, подозреваемого в мошенничестве.
Сергей Натаров © ТАСС / Владимир Гердо
Правоохранители задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.
"Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания", — отметил собеседник агентства.
По словам источника, задержание Натарова связано с уголовным делом в отношении его сына Антона, экс-советника губернатора. Антон Натаров подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарка. Его задержали в 2019 году и позже отправили под домашний арест.
Сергей Натаров — член ЛДПР, в 2016–2021 годах он был депутатом Государственной думы. В сентябре 2021 года Натарова избрали в Заксобрание Красноярского края, где он занял пост вице-спикера.
Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-советника главы Минэкономразвития РФ Павла Пущина к 8,5 года колонии за взятку.
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