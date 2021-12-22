Эксперт Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины в случае войны с Россией

В случае возможной "войны" между Украиной и Россией Киев столкнётся в черноморском регионе с ракетами "Калибр", которым вряд ли сможет что-то противопоставить. Об этом в журнале Forbes заявил военный эксперт Дэвид Экс.

"Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернёт войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот", — пишет Экс.

Он также отметил, что Москва сейчас активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и, "возможно, самого главного" — ракет "Калибр", которые могут преодолевать многие сотни километров. Автор приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своём исследовании для лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований указали на "значительную рекапитализацию" Черноморского флота.

По мнению Экса, к 2014 году российский флот в Чёрном море был "по-настоящему слабым": почти все основные корабли были построены ещё во времена СССР. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация — и за семь лет Черноморский флот серьёзно преобразился.

"В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты "Калибр". Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолёты-разведчики", — добавил автор.

Как он утверждает, в среднем корабли Черноморского флота не очень большие, но при этом даже корветы вооружены "Калибрами". Экс также заметил, что сейчас потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен. Киев, по словам автора материала, покупает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели, однако наступательный потенциал Черноморского флота растёт быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского, считает военный эксперт.