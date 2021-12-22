Ущерб от преступлений в России за 11 месяцев 2021 года составил 766 млрд рублей

Ущерб от преступлений в России за одиннадцать месяцев 2021 года составил 766 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 64%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические материалы МВД о состоянии преступности за январь — ноябрь.

"Ущерб от преступлений составил 766 млрд рублей, что на 64,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Большая часть ущерба (93,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа", — говорится в сообщении.

По данным МВД, по сравнению с прошлым годом на 4,2% возросло число экономических преступлений — 107,1 тыс. (5,8% от общего числа). Материальный ущерб составил 599,4 млрд рублей.

Всего же в России с начала года зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост отмечен в 31 регионе РФ, снижение — в 54.