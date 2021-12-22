Однокурсницы девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ рассказали о её проблемах в учёбе

У девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой имеются долги по учёбе из-за пропусков. О проблемах с успеваемостью девочки-вундеркинда рассказали две её однокурсницы.

"Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы", — приводит слова одной из однокурсниц Тепляковой "Лента.ру".

Студентка добавила, что из-за этого у Алисы якобы могут быть большие проблемы во время сессии. Эту информацию подтвердила и другая однокурсница девочки, которая учится с ней на одном направлении — психология служебной деятельности. Как она уточнила, Теплякова исправно ходила на лекции в первый месяц учёбы, а сейчас появляется только на парах по математике, но не совсем часто.

"Внутрисеместровые работы по некоторым предметам, которые дают зачёт, Алиса не писала", — подчеркнула она.