Однокурсницы девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ рассказали о её проблемах в учёбе
По словам одной из них, Алиса Теплякова исправно ходила на лекции в начале обучения, а сейчас появляется только на парах по математике, но не совсем часто.
Алиса Теплякова. Фото предоставлено Лайфу
У девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой имеются долги по учёбе из-за пропусков. О проблемах с успеваемостью девочки-вундеркинда рассказали две её однокурсницы.
"Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы", — приводит слова одной из однокурсниц Тепляковой "Лента.ру".
Студентка добавила, что из-за этого у Алисы якобы могут быть большие проблемы во время сессии. Эту информацию подтвердила и другая однокурсница девочки, которая учится с ней на одном направлении — психология служебной деятельности. Как она уточнила, Теплякова исправно ходила на лекции в первый месяц учёбы, а сейчас появляется только на парах по математике, но не совсем часто.
"Внутрисеместровые работы по некоторым предметам, которые дают зачёт, Алиса не писала", — подчеркнула она.
"Один ребёнок, и семь человек за ним наблюдают": Мать девятилетней студентки Тепляковой раскрыла подробности скандала с мужем в МГУ
Напомним, накануне в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждается, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
Лайф рассказывал, что в 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Алисы завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. На бюджет в МГУ девочка не поступила, родители отдали её на платное отделение. Программу первого семестра Алиса прошла за месяц.
Комментариев: 1
отцу срочно нужен психолог...