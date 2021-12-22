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"Он большой": На психфаке МГУ рассказали, как прятали преподавателей от отца 9-летней студентки Тепляковой

По словам пресс-секретаря факультета, в составе комиссии, которая принимала экзамен у Алисы, были профессора и кандидаты наук.

22 декабря, 04:26
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Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова © ТАСС / Станислав Красильников

Преподавателей факультета психологии МГУ имени Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось закрыть в аудитории, чтобы отец девочки не нанёс им увечий. Об этом рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

"Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться", пояснила Долгих в беседе с "Лентой.ру" и добавила, что после инцидента преподавателей вывели через чёрный ход.

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По словам пресс-секретаря, в составе комиссии, которая принимала экзамен у Тепляковой, были профессора и кандидаты наук. Охрана должна была "прекратить это не самое приятное зрелище", объяснила Долгих действия администрации факультета.

Напомним, накануне в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждается, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.

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Лайф рассказывал, что в 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Алисы завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. На бюджет в МГУ девочка не поступила, родители отдали её на платное отделение. Программу первого семестра Алиса прошла за месяц.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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