"Он большой": На психфаке МГУ рассказали, как прятали преподавателей от отца 9-летней студентки Тепляковой
По словам пресс-секретаря факультета, в составе комиссии, которая принимала экзамен у Алисы, были профессора и кандидаты наук.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова © ТАСС / Станислав Красильников
Преподавателей факультета психологии МГУ имени Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось закрыть в аудитории, чтобы отец девочки не нанёс им увечий. Об этом рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.
"Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться", — пояснила Долгих в беседе с "Лентой.ру" и добавила, что после инцидента преподавателей вывели через чёрный ход.
По словам пресс-секретаря, в составе комиссии, которая принимала экзамен у Тепляковой, были профессора и кандидаты наук. Охрана должна была "прекратить это не самое приятное зрелище", объяснила Долгих действия администрации факультета.
Напомним, накануне в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждается, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
Лайф рассказывал, что в 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Алисы завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. На бюджет в МГУ девочка не поступила, родители отдали её на платное отделение. Программу первого семестра Алиса прошла за месяц.
Комментариев: 0