Преподавателей факультета психологии МГУ имени Ломоносова, которые принимали экзамен у девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пришлось закрыть в аудитории, чтобы отец девочки не нанёс им увечий. Об этом рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

"Он большой... Преподаватели не должны встречаться с таким натиском. Мы прикрыли дверь, чтобы он не мог туда пробраться", — пояснила Долгих в беседе с "Лентой.ру" и добавила, что после инцидента преподавателей вывели через чёрный ход.

По словам пресс-секретаря, в составе комиссии, которая принимала экзамен у Тепляковой, были профессора и кандидаты наук. Охрана должна была "прекратить это не самое приятное зрелище", объяснила Долгих действия администрации факультета.