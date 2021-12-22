В аэропорту Ижевска у прилетевшего из Москвы "суперджета" отказал реверс двигателя © LIFE

В аэропорту Ижевска вечером 21 декабря у самолёта авиакомпании "Россия" при торможении произошёл отказ реверса правого двигателя. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент случился около 21:40 с лайнером SSJ100-95B, выполнявшим рейс из Москвы. На борту воздушного судна находилось 76 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. На самолёте также не обнаружено видимых повреждений, выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы допущено не было. Аэропорт работает в обычном режиме.