В аэропорту Ижевска у прилетевшего из Москвы "суперджета" отказал реверс двигателя
На борту воздушного судна авиакомпании "Россия" находилось 76 пассажиров и шесть членов экипажа.
© LIFE
В аэропорту Ижевска у прилетевшего из Москвы "суперджета" отказал реверс двигателя © LIFE
В аэропорту Ижевска вечером 21 декабря у самолёта авиакомпании "Россия" при торможении произошёл отказ реверса правого двигателя. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент случился около 21:40 с лайнером SSJ100-95B, выполнявшим рейс из Москвы. На борту воздушного судна находилось 76 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. На самолёте также не обнаружено видимых повреждений, выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы допущено не было. Аэропорт работает в обычном режиме.
Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация связала инцидент с самолётом в аэропорту Челябинска с безответственностью. Происшествие случилось 1 декабря. На борту воздушного судна авиакомпании UVT Aero, следовавшего из Казани, находилось более 30 человек, никто из них не пострадал.
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