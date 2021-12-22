Российский короткометражный мультфильм "Боксбалет" вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар"
В ленте длительностью 15 минут показана история любви между боксёром Евгением и балериной Ольгой.
Кадр из мультфильма "Боксбалет" © kino-teatr.ru
Короткометражный мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова "Боксбалет" включили в шорт-лист претендентов на получение премии "Оскар". Это следует из списка, опубликованного американской киноакадемией.
Мультфильм выдвинут на премию в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Первоначально в список претендентов входило 82 ленты, в шорт-лист попало лишь 15 претендентов. Длительность "Боксбалета" — 15 минут. В мультфильме показана история любви между боксёром Евгением и балериной Ольгой. В этом году мультфильм стал первым в номинации "Лучшая анимационная работа" на фестивале "Короче", а в сентябре Дьякову вручили главный приз в номинации "Короткий метр" премии "Икар".
Финальный список номинантов станет известен 8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.
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