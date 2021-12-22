Российский короткометражный мультфильм "Боксбалет" вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар"

Мультфильм выдвинут на премию в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Первоначально в список претендентов входило 82 ленты, в шорт-лист попало лишь 15 претендентов. Длительность "Боксбалета" — 15 минут. В мультфильме показана история любви между боксёром Евгением и балериной Ольгой. В этом году мультфильм стал первым в номинации "Лучшая анимационная работа" на фестивале "Короче", а в сентябре Дьякову вручили главный приз в номинации "Короткий метр" премии "Икар".