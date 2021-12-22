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Российский короткометражный мультфильм "Боксбалет" вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар"

В ленте длительностью 15 минут показана история любви между боксёром Евгением и балериной Ольгой.

22 декабря, 05:17
<p>Кадр из мультфильма "Боксбалет" © <a href="https://www.kino-teatr.ru/mult/movie/ros/146552/foto/1061942/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр из мультфильма "Боксбалет" © kino-teatr.ru

Короткометражный мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова "Боксбалет" включили в шорт-лист претендентов на получение премии "Оскар". Это следует из списка, опубликованного американской киноакадемией.

Мультфильм выдвинут на премию в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Первоначально в список претендентов входило 82 ленты, в шорт-лист попало лишь 15 претендентов. Длительность "Боксбалета" — 15 минут. В мультфильме показана история любви между боксёром Евгением и балериной Ольгой. В этом году мультфильм стал первым в номинации "Лучшая анимационная работа" на фестивале "Короче", а в сентябре Дьякову вручили главный приз в номинации "Короткий метр" премии "Икар".

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Финальный список номинантов станет известен ​​8 февраля. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.

Ранее Лайф сообщал, что вышел трейлер спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера". Премьера "Возвращения в Хогвартс" состоится 1 января в честь юбилея первого фильма франшизы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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