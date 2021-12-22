Гинцбург: Вакцина от ковида для малышей до 6 лет может быть разработана в форме спрея
Глава центра имени Гамалеи напомнил, что сейчас идут клинические испытания препарата для детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые завершатся в течение трёх месяцев.
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Вакцина от коронавируса для малышей до шести лет может быть разработана в форме спрея, так как это поможет избежать побочных эффектов. Об этом рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Тульской службой новостей".
"Мне бы хотелось, чтобы это была интраназальная вакцина. По той причине, что там побочных эффектов никогда не было. Это будет спрей, который надо будет впрыснуть в каждую ноздрю. Побочка практически исключена, у нас уже есть определённый опыт, который необходимо узаконить", — сказал Гинцбург, отметив, что к этому времени будет завершена работа над подобным форматом вакцины для взрослых и станет понятно, как мерить иммунный ответ.
Разработчик напомнил, что сейчас идут клинические испытания вакцины для детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые завершатся в течение трёх месяцев. После этого препарат должен будет пройти регистрацию. По прогнозам академика, меньше чем через полгода вакцина попадёт в оборот.
Напомним, в конце ноября стало известно, что в центре Гамалеи начались клинические исследования назальной вакцины от CoViD-19. При этом ранее президент России Владимир Путин испытал на себе такую форму препарата. Это произошло на следующий день после того, как глава государства ревакцинировался "Спутником лайт". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности испытаний.
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