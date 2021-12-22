Гинцбург: Вакцина от ковида для малышей до 6 лет может быть разработана в форме спрея

Вакцина от коронавируса для малышей до шести лет может быть разработана в форме спрея, так как это поможет избежать побочных эффектов. Об этом рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Тульской службой новостей".

"Мне бы хотелось, чтобы это была интраназальная вакцина. По той причине, что там побочных эффектов никогда не было. Это будет спрей, который надо будет впрыснуть в каждую ноздрю. Побочка практически исключена, у нас уже есть определённый опыт, который необходимо узаконить", — сказал Гинцбург, отметив, что к этому времени будет завершена работа над подобным форматом вакцины для взрослых и станет понятно, как мерить иммунный ответ.