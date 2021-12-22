Названы российские города, где чаще всего покупают искусственные ёлки
В целом по РФ спрос на такие деревья за год вырос на 48%. При этом многие граждане решили обзавестись новогодним символом ещё в ноябре.
Искусственные ели © ТАСС / Артём Геодакян
Чаще всего искусственные ели в декабре 2021 года покупали в Перми, Санкт-Петербурге и Москве. Такие данные получил онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "Всеинструменты.ру", проанализировав спрос на искусственные ели в последнем месяце 2021 года и сравнив эти цифры с аналогичным периодом 2020-го. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
"Интенсивнее всего экологичную замену живому дереву в ноябре 2021 года покупали в Перми (100%), Санкт-Петербурге (67%) и Москве (64%), а также в малых городах (116%)", — говорится в исследовании.
В целом по России спрос на искусственные ели вырос на 48%. Примечательно, что многие россияне в 2021 году решили приобрести новогодний символ заранее. Так, в ноябре популярность елей была ещё выше — 97% к уровню спроса в ноябре 2020 года.
Новогодние товары же россияне предпочитают покупать непосредственно перед праздником — в ноябре 2021 года увеличение спроса было незначительным, а в декабре составило 76% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К примеру, в Ростове-на-Дону популярность данной категории увеличилась на 388%, в Волгограде — на 300%, в Самаре — на 150%. Кроме того, новогоднюю атрибутику стали чаще покупать в Москве (97%), Новосибирске (92%), Челябинске (67%), Екатеринбурге (50%). В топ-10 товаров для праздника вошли домашние и уличные гирлянды, декоративные фонари, мишура, светильники, проекторы, светящиеся фигурки, светодиодные ленты и деревья, фигурки новогодних героев.
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