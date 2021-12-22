Украинские пограничники показали, как копают противотанковые рвы на границе с Россией

Госпогранслужба Украины показала, как укрепляет "уязвимые" участки границы с Россией с помощью противотранспортных рвов. Кадры появились на странице ведомства в "Фейсбуке". На видео — работы в Сумской области.

"Обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы. В этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание... На участке Сумского пограничного отряда работает спецтехника, которая прокапывает ров и насыпает вал", — говорится в сообщении.

Украина занялась укреплением рубежей с Россией в 2014 году. Арсений Яценюк, который на тот момент занимал пост премьер-министра Незалежной, инициировал строительство стены на границе. Проект предполагал противотанковые рвы, наблюдательные вышки, сигнализацию, опорные пункты для пограничников на протяжении двух тысяч километров. Однако позже из-за недостаточного финансирования Украина отсрочила завершение строительства "стены Яценюка" до 2025 года. И недавно в Киеве заявили о планах построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией. Общая стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов гривен (приблизительно 51 миллиард рублей).