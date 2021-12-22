В Минпромторге предложили выделить 38 млрд на создание заводов по сжиганию мусора

В Минпромторге предложили поэтапно реализовать проект "РТ-инвеста" (дочерней компании "Ростеха") по строительству 25 заводов по сжиганию мусора в крупнейших городах РФ с населением более 500 тысяч человек. Так, на первом этапе может быть создано девять таких предприятий. Кроме того, министерство разработало отдельный федеральный проект "Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления", чтобы эти заводы были включены в нацпроект "Экология". Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма замглавы Минпромторга Виктора Евтухова с текстом проекта, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника и представитель Минприроды.

В Министерстве промышленности и торговли отметили, что строительство заводов должно происходить поэтапно и учитывать потребности потенциальных "целевых регионов" в мощностях по обращению с отходами, которые соответствуют федеральной и территориальной схемам обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Как отмечает Евтухов, такой подход сформирован совместно с Минприроды, "Российским экологическим оператором" и "РТ-инвестом".

Так, согласно паспорту проекта, строительство первых девяти заводов продлится до 2024 года, а размещены они будут в семи регионах: в Подмосковье, Воронежской, Ленинградской, Иркутской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Башкирии. Общая мощность этих предприятий по сжиганию мусора составит 4,93 триллиона тонн в год.

В письме строительство девяти таких заводов оценивается в 342,46 миллиарда рублей, из которых только 37,55 миллиарда рублей планируется выделить из бюджета, включая 22,5 миллиарда рублей — имущественный взнос в капитал совместного предприятия "Ростеха" и "Росатома" на создание оборудования по энергоутилизации в России. А оставшиеся средства — 304,9 миллиарда рублей — будут привлечены из внебюджетных источников, однако не уточняется, из каких именно. При этом стоит отметить, что в федеральном проекте Минпромторга предлагается уже в 2022 году согласовать изменения в законе "Об отходах производства и потребления" и сделать так, чтобы 15% поступлений от экосбора в рамках расширенной ответственности производителя можно было тратить на строительство и эксплуатацию "мусорных" предприятий.