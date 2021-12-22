"Газпром" снова приостановил транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа

По газопроводу Ямал — Европа в Германию второй день подряд остановлен физический поток газа. Такая ситуация сохраняется из-за отказа "Газпрома" бронировать мощности прокачки на сегодня. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

При этом отметим, что реверсные поставки газа по трубопроводу из Германии в Польшу продолжаются. Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов.