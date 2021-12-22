"Газпром" снова приостановил транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа
При этом реверсные поставки голубого топлива по газопроводу из Германии в Польшу продолжаются. Отмечается, что направление прокачки зависит от заявок, которые получает газотранспортный оператор.
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По газопроводу Ямал — Европа в Германию второй день подряд остановлен физический поток газа. Такая ситуация сохраняется из-за отказа "Газпрома" бронировать мощности прокачки на сегодня. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.
При этом отметим, что реверсные поставки газа по трубопроводу из Германии в Польшу продолжаются. Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов.
Напомним, что компания продолжает снижать бронирование для транзита через Польшу: на пятницу, 17 декабря, она выкупила 27 миллионов кубометров, на субботу, 18 декабря, — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона. А на вторник, 21 декабря, не заказала ничего.
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