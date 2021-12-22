Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Об этом сообщают "Бизнес Online" и "Татар-информ" со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Гафуров может быть фигурантом дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. По другой версии, задержание связано с делом о коррупции. Источник не исключает, что ректор был доставлен в Москву.

Один из сотрудников вуза сообщил "Бизнес Online", что Гафуров заболел и на работу не выйдет. В пресс-службе КФУ добавили, что университет работает в обычном режиме и никакой официальной информации им не поступало.