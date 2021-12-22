Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров
СМИ не исключают, что он может быть фигурантом дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах.
Ильшат Гафуров. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Об этом сообщают "Бизнес Online" и "Татар-информ" со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, Гафуров может быть фигурантом дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. По другой версии, задержание связано с делом о коррупции. Источник не исключает, что ректор был доставлен в Москву.
Один из сотрудников вуза сообщил "Бизнес Online", что Гафуров заболел и на работу не выйдет. В пресс-службе КФУ добавили, что университет работает в обычном режиме и никакой официальной информации им не поступало.
А ранее по подозрению в мошенничестве задержали ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину. По версии следствия, в декабре 2020 года были подписаны фиктивные документы по выполнению научно-исследовательских работ, а после этого ректору СГЭУ перечислили три с половиной миллиона рублей, хотя обязательства выполнены не были.
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