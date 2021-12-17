Водительское удостоверение заменит паспорт: в каких случаях это возможно и в чём опасность В каких случаях документ на право управлять автотранспортом станет ещё и финансовым идентификатором, разбирался Лайф. 14288 14288 Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Согласно новым поправкам в "антиотмывочный" закон, которые приняла Госдума, теперь банкам и другим финансовым организациям разрешено идентифицировать клиентов в упрощённом порядке при помощи водительского удостоверения.

По действующему законодательству все компании, осуществляющие финансово-имущественные операции, перед тем как начать обслуживание физического лица, обязаны проверить достоверность его сведений (то есть, согласно закону 115-ФЗ, провести идентификацию).

В большинстве случаев банки спрашивают у своего клиента только паспорт, но если речь заходит о кредите, то тут потребуют ещё и "второй документ". Обычно для этого подходят либо данные страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), либо идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Но теперь "вторым документом" законодатель признал и водительское удостоверение. А это значит, что паспорт плюс права могут быть достаточным набором документов для заключения договора потребительского кредитования или страхования; договора с негосударственным пенсионным фондом; соглашений о брокерском обслуживании или доверительном управлении ценными бумагами и многих других услуг и операций, которые предоставляют гражданам операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды и, конечно, банки и микрофинансовые организации. Кроме того, с согласия клиента финансовые организации смогут теперь использовать для подтверждения сведений о физлице данные Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По мнению законодателей, принятые новации отвечают требованиям реализации федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Однако Центробанк и Росфинмониторинг не разделили радости от новой инициативы. В ЦБ свой скепсис пояснили отсутствием полноценной возможности проверять подлинность водительского удостоверения, а в Росфинмониторинге заявили, что в водительском удостоверении нет достаточного набора необходимых данных для идентификации.

— Опасения ЦБ и Росфинмониторинга вполне обоснованны, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В этом году МВД чуть ли не каждый месяц фиксирует задержание лиц с поддельными водительскими правами, а анонимными объявлениями об услугах по получению данного документа заполнены соцсети и популярные мессенджеры. Пока у финансовых компаний нет полноценного доступа к соответствующим базам данных, проверить водительское удостоверение "на взгляд" невозможно.

Кстати, и обычные банковские работники не испытывают восторга от перспективы оформления кредита, если одним из основных документов будет водительское удостоверение. Своими сомнениями на условиях анонимности поделилась руководитель одного из московских офисов банка ВТБ.

— В настоящее время кредитные подразделения могут принять к сведению информацию о водительских правах клиента, но пока этот документ не является полноценной заменой СНИЛС или ИНН. И подтвердить достоверность данных о владельце прав в рамках стандартного взаимодействия с доступными инфосистемами сложно. Требуется подключение к процессу проверки дополнительных банковских служб. А это увеличивает срок рассмотрения кредитной заявки, — пояснила Лайфу сотрудница ВТБ.

Похожее мнение высказали и работники других кредитных учреждений, которые указали, что одним из главных недостатков водительского удостоверения является малое количество информации, которая отражена в этом документе. Например, в нём отсутствует адрес проживания физлица. А эти данные важны для соотношения кредитной нагрузки: в одних регионах на жизнь требуется больше средств, в других — меньше. При использовании в качестве "второго документа" СНИЛС или ИНН у банковских работников сейчас есть возможность провести проверку достоверности данных с помощью соответствующих информационных систем ФНС, ПФР, ФОМС и т.д. А доступа к базам данных ГИБДД даже на уровне обмена запросами у кредитных учреждений нет.

— Риски при идентификации по водительским правам, конечно, есть, ведь их подделать намного проще, чем паспорт, — уверен адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Скорее всего, банки найдут способ ограничить операции по водительским документам, а вот микрофинансовые организации (МФО), напротив, могут активизировать выдачу займов по водительскому удостоверению, так как у МФО иной подход к рискам. Они "закрывают" возможные финансовые потери от просрочек повышенной ставкой.

Таким образом, принятый депутатами законопроект получился неоднозначным. С одной стороны, у граждан теперь появится ряд возможностей быстрее и проще пользоваться финансовыми услугами, а для оплаты за ОСАГО или за полисы добровольного страхования транспортных средств на сумму до 40 000 рублей вообще не надо будет никакой идентификации. С другой стороны, как только водительские права станут официальным документом, позволяющим большему количеству людей брать займы в МФО, которые нередко делаются импульсивно и без должного расчёта своих возможностей, количество должников среди россиян, скорее всего, только возрастёт.

По данным Центрального банка России, в нынешнем году россияне по своим кредитам задолжали банкам и микрофинансовым организациям более 23 триллионов рублей, а объём просроченной задолженности уже составляет более 1,006 триллиона рублей.

Авторы Максим Греков